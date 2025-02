Steden krijgen steeds meer last van ratten, Rotterdam bedenkt deze oplossing

De rattenplaag in Rotterdam blijft een groeiend probleem. Leefbaar-raadslid Benvenido van Schaik wil de strijd opvoeren en stelt een nieuwe methode voor: het inzetten van fretten als natuurlijke vijand van de rat.

Volgens Van Schaik heeft een recente proef in de Mauritsplaats aangetoond dat fretten effectief zijn. Binnen enkele uren werden tientallen ratten gedood. Hij wil dit idee nu officieel voorleggen aan de gemeenteraad. Een eerder voorstel van Van Schaik en de VVD om rattenhotels te plaatsen, werd vorig jaar nog weggestemd. De raad zag toen weinig in deze valmethode. Van Schaik hoopt dat zijn nieuwe plan wel steun krijgt.

Volgens experts zal de rattenpopulatie in steden de komende jaren toenemen, mede door klimaatverandering. Warmere winters zorgen ervoor dat meer dieren overleven en sneller starten met voortplanten. Zelfs in de binnentuin van het stadhuis in Rotterdam worden regelmatig ratten gezien.

Ecosysteem

Tegenstanders, waaronder de Partij voor de Dieren en GroenLinks, pleiten voor een andere aanpak. Zij benadrukken dat ratten een rol spelen in het ecosysteem en vinden dat het probleem vooral bij afvalbeheer ligt.

Wethouder Pascal Lansink-Bastemeijer (VVD) wil het plan van Van Schaik eerst bestuderen voordat hij reageert, dat laat hij weten aan Rijnmond. Wel benadrukt hij dat het probleem niet zomaar verdwijnt zolang mensen voedsel op straat achterlaten.

Donderdag wordt het onderwerp besproken in de gemeenteraad.