Tientallen dieren bevrijd uit huis met rattenplaag in Limburg

Een grote groep dieren in het Limburgse Mook en Middelaar is langere tijd bestookt door ratten die losliggend voer en eieren opaten. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) heeft de getroffen dieren daarom afgelopen donderdag meegenomen en elders ondergebracht. De rattenplaag beperkte zich overigens niet alleen tot het buitengedeelte, maar ook in de woning zelf was het raak.

Het gaat om ongeveer zestig kippen en 20 ganzen, zo’n 10 schapen, siervogels, enkele loopeenden, katten, 2 Nubische geiten en een pony. De bewoonster van het pand had in september al de opdracht gekregen de leefomstandigheden van de dieren te verbeteren, maar had daar onvoldoende gehoor aan gegeven.

Rattenjager Mike Heutink gaat in Oosterhout op pad om ratten in de omgeving van de Beneluxweg af te schieten met zijn luchtbuks. Hoe hij dat doet, zie je in de video bovenaan.

Naast flinke last te hebben van de knaagdieren, hadden de kippen, ganzen en loopeenden allemaal een te krappe stal en te weinig schoon drinkwater. Voor de Nubische geiten was het iets beter geregeld, die hadden namelijk overdag een weiland tot hun beschikking, maar de nachten moesten ze doorbrengen op dezelfde plek als de kippen.

Enige achterblijver

En daar blijft het niet bij, want de inspectiedienst schetst ook voor de overige dieren een onthutsend beeld: "Ook de 9 schapen en pony werden ’s avonds in een stal opgesloten waarin het wemelde van het ongedierte. Er werden verder ratten waargenomen in de woning, wat leidde tot een ongezonde situatie voor twee katten en vijf zebravinken, twee kanaries en een grasparkiet."

Het enige dier dat achter mag blijven is een Schotse herder. Die had bij de controle in september een zwaar vervilte vacht, maar dat probleem was inmiddels opgelost. Wel heeft de eigenaresse moeten beloven goed voor de hond te zullen blijven zorgen.

Flinke rekening

De vrouw heeft aangegeven haar dieren terug te willen gaan eisen. "Ze heeft daar enkele weken de tijd voor en ze zal daarvoor alle kosten van het bestuursrechtelijk traject en het transport, de opvang en (medische) verzorging voldaan moeten hebben. Dit loopt in de vele duizenden euro’s", stelt de LID. Ook zal ze aan de slag moeten, want haar erf en daarmee huis moeten perfect op orde en vrij van ratten zijn, evenals de huisvesting van de dieren.