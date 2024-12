Terschelling wil echt geen rattenplaag, dus krijgen eilandbewoners schietles

Ratten op Terschelling, die hadden de inwoners al tientallen jaren niet meer gezien. Sterker nog, ze wisten eigenlijk al niets eens meer hoe ze eruitzagen. Totdat er afgelopen zomer opeens ratten werden gespot. Dat zorgde voor grote paniek op het eiland, want op een rattenplaag zaten ze echt niet te wachten. Zo heftig werd het gelukkig niet maar omdat het op Terschelling ontbreekt aan natuurlijke vijanden van het dier ligt een plaag op de loer. De gemeente besloot dan ook om rattenvanger Jos Kruis in te schakelen: hij leidde vijf eilandbewoners op tot echte vangers.

Hart van Nederland ging mee met de 'cursus' rattenvangen van Jos, is te zien in bovenstaande video.

Deze dagen wordt er erg getraind op schieten. Het doel van Jos is om de cursisten zo goed te krijgen dat ze vanaf 25 meter bij wijze van spreken een dubbeltje kunnen raken. En om dat te kunnen moet je veel schieten, heel veel schieten. Maar, zo zegt Jos, het is te doen. En is dat zo?