Ratten teisteren vogelopvang: vrijwilligers durven niet meer te komen

Ze knagen door het hout, rasters houden ze niet tegen, en ze lopen zo tussen de ganzen. Vogelopvang De Houtsnip in Hoek van Holland wordt geteisterd door een flinke rattenplaag. De stichting weet niet meer wat ze eraan kunnen doen.

De overlast is inmiddels zo erg dat vrijwilligers minder vaak durven te komen. "Ratten nemen natuurlijk ziektes met zich mee. Dat is vervelend voor de vogels die we verzorgen, maar ook voor de mensen die hier helpen", zegt vrijwilliger Jan Kuijper tegen Hart van Nederland.

Explosie in aantal ratten

Volgens De Houtsnip zijn er al 1,5 jaar problemen. "Eerst viel het nog mee en ging het om een enkele rat, maar in een paar maanden tijd is het aantal geëxplodeerd", vertelt Kuijper. "En dat terwijl de vogels juist behoefte hebben aan rust."

De ratten lijken zich schuil te houden in burchten naast het terrein van de opvang. "Daarom vinden wij dat de gemeente in actie moet komen", aldus Kuijper. Maar ondanks dat de gemeente Rotterdam de stichting normaal goed helpt, blijft het nu stil. Tot frustratie van De Houtsnip.

Gemeente wijst naar vogelvoer

De gemeente laat aan Hart van Nederland weten dat ze al langere tijd op de hoogte zijn van de overlast. "Er is deskundig advies gegeven aan De Houtsnip over hoe ze de ratten kunnen aanpakken", zegt een woordvoerder.

Volgens de gemeente ligt de verantwoordelijkheid voor het eigen terrein bij de stichting zelf. "Wij zijn verantwoordelijk voor de openbare ruimte, daar nemen we binnenkort maatregelen. Maar op het terrein zelf moet De Houtsnip aan de slag."

De gemeente wijst als voornaamste oorzaak naar het vele voedsel op het terrein: het vogelvoer. "Het bekende ‘voedsel-op-straat-probleem’ speelt hier nauwelijks, maar ook vogelvoer trekt ratten aan", legt de woordvoerder uit. Gif strooien of rigoureus snoeien is volgens de gemeente geen optie vanwege de natuurlijke omgeving. "De oplossing ligt vooral in het beperken van voedsel en het weren van ratten."

Kat Jonas draait dubbele diensten

Om de plaag enigszins te beteugelen, heeft De Houtsnip kat Jonas in huis genomen. En die draait overuren. "Soms vangt hij wel zes ratten op een dag", zegt Kuijper. Toch is het volgens hem geen houdbare situatie. Als er geen structurele oplossing komt, dreigt sluiting van het centrum. "Als dit nog even doorgaat, kan het hier dicht. Dat wil niemand. Niet voor de vrijwilligers. Niet voor de dieren."