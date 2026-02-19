Volg Hart van Nederland
Vuilniswagen dumpt brandend afval op straat in Ede

Brand

Vandaag, 15:52

Een vrachtwagenbestuurder van een afvalverwerker dumpte donderdag zijn lading afval gewoon op straat op de Kraatsweg in Ede. Het afval was in brand gevlogen en werd daarom op straat gestort om te voorkomen dat de vrachtwagen zou afbranden.

De brandweer heeft ter plaatse het het gedumpte afval geblust. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Wel zorgde het gedumpte afval voor een hoop overlast. Plaatselijk verkeer in Ede moest omrijden, want een gedeelte van de weg is met lint afgezet. Dit meldt Omroep Flevoland.

Door Redactie Hart van Nederland

