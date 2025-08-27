Grote brand bij afvalverwerker in Deurne: NL-Alert verstuurd om dikke rook

Bij afvalverwerker Attero in het Brabantse Deurne is woensdagochtend vroeg een grote brand uitgebroken. Rond 07.00 uur sloegen de vlammen uit twee loodsen van het bedrijf aan de Energiestraat. De brandweer rukte met veel materieel uit om te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar andere gebouwen. Inmiddels is de brand onder controle.

Volgens een woordvoerder van de brandweer is de oorzaak van de brand nog onbekend. Tot nu toe zijn er geen meldingen van gewonden. Wel komt er bij de brand veel rook vrij, die zich snel verspreidt in de omgeving.

Door de rook hielden basisschool de Piramide en de Brigantijn, een school voor speciaal basisonderwijs, die in hetzelfde gebouw zitten, de deuren gesloten, zegt een brandweerwoordvoerder. "Om te voorkomen dat mensen het gebied in komen waar rook hing."

De hal van een van de panden staat door de brand ook in lichterlaaie. Beeld: SQ Vision

De brandweer probeert vanaf een hoogwerker de brand te blussen. Beeld: SQ Vision

NL-Alert

Vanwege de dikke rookwolken is ook een NL-Alert verstuurd. Omwonenden krijgen het advies ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te schakelen. "En blijf uit de rook. Alle rook is ongezond", waarschuwt de brandweer.

Beeld: NL-Alert

De brand trekt veel bekijks in de regio. Vanuit meerdere dorpen in de omgeving zijn de rookpluimen goed zichtbaar. Hulpdiensten blijven voorlopig ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen en de situatie in de gaten te houden.

Hart van Nederland/ANP