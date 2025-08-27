Bewoners geëvacueerd na explosie en brand in Rotterdamse portiekflat

Brand
Vandaag, 07:56
Na een explosie op het balkon van een woning in de Kapelstraat in Rotterdam brak maandagavond brand uit. Bewoners van de portiekflat moesten hun huizen verlaten.
De brandweer had het vuur snel onder controle en ventileerde het gebouw, maar de schade aan de portiekflat is groot. Meerdere bewoners ademden rook in en zijn door ambulancepersoneel nagekeken.
De politie zoekt nog steeds naar de dader(s) van de explosie. Tot nu toe zijn er geen aanhoudingen verricht, meldt de politie.
Opvallend is dat er in maart vorig jaar bij dezelfde flat ook al een explosie plaatsvond, destijds bij een andere voordeur.
ANP
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.