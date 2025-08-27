Bewoners geëvacueerd na explosie en brand in Rotterdamse portiekflat

Na een explosie op het balkon van een woning in de Kapelstraat in Rotterdam brak maandagavond brand uit. Bewoners van de portiekflat moesten hun huizen verlaten.

De brandweer had het vuur snel onder controle en ventileerde het gebouw, maar de schade aan de portiekflat is groot. Meerdere bewoners ademden rook in en zijn door ambulancepersoneel nagekeken.

De politie zoekt nog steeds naar de dader(s) van de explosie. Tot nu toe zijn er geen aanhoudingen verricht, meldt de politie.

Niet voor het eerst

Opvallend is dat er in maart vorig jaar bij dezelfde flat ook al een explosie plaatsvond, destijds bij een andere voordeur.

