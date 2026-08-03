Groningse Ilse schrikt zich rot na vondst van wurgslang in zak met potgrond

Ilse (34) uit het Groningse Scheemda kreeg afgelopen weekend de schrik van haar leven. Tijdens het netjes maken van haar tuin stuitte ze op een flinke wurgslang, die zich had verscholen in een zak met potgrond. Het is nog onduidelijk hoe de slang, een boa constrictor, daar terecht is gekomen. "Het was best een flinke slang, met een mooi printje", vertelt Ilse tegen Hart van Nederland. Mooi of niet, die slang kon daar niet blijven. Daarom pakte ze de telefoon om rond te bellen wie het koudbloedige dier kon ophalen.

De tuin moest netjes worden gemaakt omdat Ilse zondag haar 34e verjaardag wilde vieren. "Ik doe één van die zakken open en ik zie daar ineens een slang in liggen. En niet zomaar een slang, maar echt wel een serieuze. Eentje met een mooi printje", vertelt Ilse.

Ze schrok enorm van de vondst. "Ik heb een hond, een kat en een konijn die gewoon in de tuin rondlopen. Ik had geen idee hoelang die slang daar al zat. Die zakken met potgrond had ik voor het laatst in het voorjaar aangeraakt."

In Arnhem werd begin juni een slang van 1,5 meter achtergelaten in een doos voor de deur van een kringloopwinkel. In de video hierboven hoor je hoe de slang daar terechtkwam.

Rondgebeld

Als eerste belde Ilse de dierenambulance, maar die kon niet veel voor haar betekenen. "Ik kreeg te horen dat ze te weinig mensen hebben en daarom niet op zaterdag rijden." Wel werd ze doorverbonden met iemand die vaker met reptielen en slangen werkt. "Mooi", dacht Ilse. "Als ik maar van die slang af ben", vertelt ze.

De slang werd gevonden in een al geopende zak potgrond. Beeld: Ingestuurde foto

Ze werd doorverbonden met een kinderboerderij in Marknesse. "Die man had ook geen idee waarom de dierenambulance mij met hem zou doorverbinden. Dus had ik na twee telefoontjes nog steeds geen idee wie die slang op kwam halen."

Ontsnapte slang

In de tussentijd plaatste Ilse ook een bericht op sociale media. "Daar kwamen best wat reacties op, maar niet echt waarop ik had gehoopt. Die slang lag immers nog steeds in mijn achtertuin." Haar achterbuurvrouw liet ook van zich horen. Zij vertelde dat de slang mogelijk van haar was. Haar slang zou eerder zijn ontsnapt en spoorloos zijn verdwenen.

"Alsof dat nog niet erg genoeg was, vroeg ze ook nog of ik de slang een dagje bij mij wilde houden. Ze was niet thuis en zou pas zondag thuiskomen. Maar dat heb ik niet gedaan", vertelt Ilse.

Lege voertrommel

Toen ze de politie belde, reageerden agenten in eerste instantie ook afwachtend. "Wat voor soort slang is het en hoe groot?", klonk het aan de andere kant van de lijn. "Gelukkig stond er binnen een uur een agent voor de deur. Uiteindelijk wist hij de slang in een lege voertrommel van het konijn te krijgen. We hadden er wel eerst een paar luchtgaatjes in gemaakt."

Dankzij het ingrijpen van de agent kon Ilse zondag alsnog haar verjaardag in de tuin vieren, zonder het risico opnieuw oog in oog te komen staan met een wurgslang.