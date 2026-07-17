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Vermiste Keniaanse zandboa na maand teruggevonden in Leiden

Dieren

Vandaag, 15:49

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Een bijzondere vondst voor boa's in Leiden. Bouwvakkers troffen eerder deze week een Keniaanse zandboa aan in een leegstaand pand aan de Langegracht. De ongeveer 30 centimeter lange slang werd in een Spa-fles met luchtgaatjes aan handhavers overgedragen, waarna de dierenambulance het dier opving. De slang bleek al een maand vermist.

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Volgens coördinator Liselotte Rambonnet van Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden was de slang flink uitgedroogd. "Hij heeft minutenlang staan drinken", vertelt ze tegen Omroep West.

In Arnhem werd begin juni een slang van 1,5 meter achtergelaten in een doos voor de deur van een kringloopwinkel. In de video hierboven hoor je hoe de slang daar terechtkwam.

Ook voor de boa's was de melding bijzonder. "De boa's werden er zelf ook een beetje door overrompeld", zegt Rambonnet tegen de regionale omroep. De slang hield zich schuil in het pand dat werd verbouwd. Volgens haar heeft het dier daar waarschijnlijk een muisje kunnen eten.

Het gevonden dier kon tijdelijk gevangen worden in een lege waterfles. Beeld: Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden

Het gevonden dier kon tijdelijk gevangen worden in een lege waterfles. Beeld: Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden

Foto op Facebook leidt naar eigenaar

De dierenambulance plaatste een foto van de Keniaanse zandboa op Facebook. Via via kwam het bericht terecht bij iemand die de slang herkende. "We krijgen vaker slangen binnen, maar een eigenaar vinden we bijna nooit. Voor ons dus heel leuk dat hij herenigd is met de eigenaar", vertelt Rambonnet verder.

De slang was ontsnapt nadat een onderdeel in het terrarium was doorgebrand. De eigenares dacht dat het dier nog ergens in huis verstopt zat, maar uiteindelijk bleek de slang naar buiten te zijn gekomen.

Door Redactie Hart van Nederland

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