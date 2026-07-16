Vrouw probeert wurgslang in bh vliegtuig in te smokkelen op Schiphol

Een Canadese vrouw is op Schiphol betrapt toen ze een koningspython het vliegtuig in probeerde te smokkelen. Ze had de beschermde wurgslang in haar bh verstopt. Het dier werd ontdekt tijdens een veiligheidscontrole, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op sociale media.

"Een wurgslang boezemde een Canadese kennelijk geen angst in", schrijft de NVWA op Instagram. De vrouw vertelde dat ze de koningspython had gevonden bij een hotel in Amsterdam. Voor de inspecteurs van de NVWA klinkt dat als een erg sterk verhaal. De slang is in beslag genomen en tegen de vrouw wordt proces-verbaal opgemaakt.

In juni werd bij een kringloopwinkel in Arnhem een opmerkelijke vondst gedaan. In een doos bleek een anderhalve meter lange slang te zitten. In de video hierboven vertellen we je er meer over.

Beschermde diersoort

De NVWA wijst erop dat beschermde dieren niet zomaar mogen worden meegenomen op reis. "Je mag beschermde dieren niet zomaar meenemen op reis. Ook niet als je ze op straat hebt gevonden", legt de dienst uit.

De koningspython is overgebracht naar een deskundige opvang, waar het dier veilig wordt verzorgd.