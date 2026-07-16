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Man krijgt celstraf voor smokkel van 261 papegaaieneieren via Schiphol

Dierenmishandeling

Vandaag, 08:58

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Een man is veroordeeld tot 270 dagen cel voor het smokkelen van zeldzame papegaaieneieren. De man werd in maart dit jaar bij een controle van de handbagage door de douane op Schiphol aangehouden met 261 eieren in zijn bagage. Hij en zijn vrouw werden toen aangehouden.

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De twee hadden een overstap op Schiphol en waren onderweg naar Hongkong in China. De verdachte probeerde zich er aanvankelijk nog uit te praten door te beweren dat hij dacht kippeneieren te vervoeren voor een Aziatisch gerecht, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Dat schrijft NH Nieuws. In de bagage zat ook een pasgeboren papegaai, zo is te zien op beelden van de douane. De bevruchte eieren waren afkomstig uit Nicaragua.

Lagere straf om minderjarige kinderen

Papegaaien zijn beschermde dieren en je moet aan strenge regels voldoen om in deze dieren te handelen. De douane gaat ervan uit dat de eieren uit het wild waren geroofd. Om welke soorten het precies gaat, kon nog niet worden vastgesteld.

Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 18 maanden geëist, maar omdat het echtpaar minderjarige kinderen heeft, is de straf lager uitgevallen. De man krijgt een gevangenisstraf van 270 dagen, waarvan 170 dagen voorwaardelijk. De vrouw komt op een later moment voor de rechter.

Door Redactie Hart van Nederland
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