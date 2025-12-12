Drie albino-wallaby's gevonden in bestelbus bij Apeldoorn

Het zal een situatie zijn die medewerkers van de hulpdiensten in Ugchelen, nabij Apeldoorn, niet snel zullen vergeten: in de nacht van donderdag op vrijdag werden in een verlaten bestelbus op een parkeerterrein van een hotel drie albino-wallaby's aangetroffen. Deze zeer zeldzame beesten zaten opgesloten in houten kisten.

De politie kwam poolshoogte nemen op het parkeerterrein omdat er een melding binnen was gekomen over een verdachte situatie. Eenmaal daar bleek de bestelbus in kwestie een kenteken uit Tsjechië te hebben, niemand was bij het voertuig aanwezig. Met behulp van de eveneens opgeroepen brandweer werd de bestelbus geopend. In het laadruim werden de kisten met daarin de drie dieren aangetroffen.

Een nachtelijke zoektocht naar de eigenaar bleef zonder direct resultaat. Inmiddels is door verder politieonderzoek duidelijk geworden dat de wallaby's legaal in bezit waren en dat de eigenaar alle benodigde papieren in bezit heeft. De dieren zijn ondergebracht in een verblijf op Schiphol.