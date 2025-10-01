Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Politie op jacht naar huppelend buideldier in Udenhout: 'Wie heeft Skippy gezien?'

Politie op jacht naar huppelend buideldier in Udenhout: 'Wie heeft Skippy gezien?'

Dieren

Vandaag, 09:35

Link gekopieerd

De politie is op zoek naar een vermiste wallaby in het Brabantse Udenhout. Sinds dinsdagnacht is het dier, genaamd Skippy, verdwenen. Het is de politie gelukt om een foto te maken van het dier dat door de Udenhoutse straten huppelt, maar Skippy daadwerkelijk vangen blijkt een stuk moeilijker.

De politie ontving de opvallende melding dinsdagavond, zo laten ze weten op Instagram. Het huppelende, loslopende builderdier zou bij De Kuil in het Brabantse dorp loslopen.

In mei is de politie urenlang bezig geweest met een loslopende wallaby, tussen het Brabantse Erp en Boekel. De kleine kangoeroe-achtige werd gesignaleerd in een bos en moest worden gevangen:

Ontsnapte wallaby houdt politie urenlang op de voet
0:40

Ontsnapte wallaby houdt politie urenlang op de voet

Agenten besloten een kijkje te nemen nadat ze de melding hadden ontvangen, en ze kwamen al gauw op het juiste spoor terecht. Ondanks het feit dat ze erin slaagden een foto van Skippy te maken, was de wallaby hen te snel af en zijn ze nog steeds op zoek naar het buideldier. De politie vraagt mensen die Skippy tegenkomen contact op te nemen met de politie.

Lees ook

Kangoeroe ontsnapt uit verblijf Zevenaar, politie doet 3 uur over vangpoging
Kangoeroe ontsnapt uit verblijf Zevenaar, politie doet 3 uur over vangpoging
Politie achtervolgt losgebroken alpaca’s Maastricht: ‘Verdachten aten onkruid’
Politie achtervolgt losgebroken alpaca’s Maastricht: ‘Verdachten aten onkruid’

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.