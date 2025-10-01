Politie op jacht naar huppelend buideldier in Udenhout: 'Wie heeft Skippy gezien?'

De politie is op zoek naar een vermiste wallaby in het Brabantse Udenhout. Sinds dinsdagnacht is het dier, genaamd Skippy, verdwenen. Het is de politie gelukt om een foto te maken van het dier dat door de Udenhoutse straten huppelt, maar Skippy daadwerkelijk vangen blijkt een stuk moeilijker.

De politie ontving de opvallende melding dinsdagavond, zo laten ze weten op Instagram. Het huppelende, loslopende builderdier zou bij De Kuil in het Brabantse dorp loslopen.

In mei is de politie urenlang bezig geweest met een loslopende wallaby, tussen het Brabantse Erp en Boekel. De kleine kangoeroe-achtige werd gesignaleerd in een bos en moest worden gevangen:

0:40 Ontsnapte wallaby houdt politie urenlang op de voet

Agenten besloten een kijkje te nemen nadat ze de melding hadden ontvangen, en ze kwamen al gauw op het juiste spoor terecht. Ondanks het feit dat ze erin slaagden een foto van Skippy te maken, was de wallaby hen te snel af en zijn ze nog steeds op zoek naar het buideldier. De politie vraagt mensen die Skippy tegenkomen contact op te nemen met de politie.