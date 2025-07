Kangoeroe ontsnapt uit verblijf Zevenaar, politie doet 3 uur over vangpoging

Maar liefst drie politie-eenheden en 3 uur werk waren er voor nodig, het vangen van een ontsnapte kangoeroe in Zevenaar afgelopen zaterdag. Het dier ontsnapte uit een verblijf in Giesbeek en 'hopte' vervolgens naar Angerlo. Daar werd het dier gevangen.

De politie probeerde de kangoeroe eerst in een tuin te vangen, maar dat lukte niet. Uiteindelijk liep het dier zichzelf vast in een kleine kuil bij een viaduct. Daar kon de kangoeroe door een dierenarts verdoofd worden.

Het dier is inmiddels teruggebracht naar zijn eigen verblijf.

"De wallaby was naderhand helaas niet beschikbaar voor commentaar. Hij wilde echter niet herkenbaar in beeld gebracht worden, dus dat respecteren we", schrijft politie Zevenaar op Facebook.