Koningin Máxima opent nieuw verblijf voor exotische dieren

Koningin Máxima opent dinsdag het nieuwe Zoogdierengebouw van Stichting AAP in Almere. Het nieuwe gebouw is bedoeld voor exotische zoogdieren die zijn mishandeld, verwaarloosd of illegaal als huisdier werden gehouden. Denk daarbij aan kleine aapjes, sugar gliders, stokstaartjes en servals. Veel van deze dieren werden volgens Stichting AAP impulsief aangeschaft na filmpjes op sociale media zoals TikTok en Instagram.

Het oude opvanggebouw stamde uit 1996 en was volgens de stichting hard aan vervanging toe. In het nieuwe verblijf is aandacht besteed aan dierenwelzijn en socialisatie. "Het hekwerk is zo ontworpen dat dieren op een veilige manier met elkaar kunnen socialiseren", vertelt woordvoerder Peter de Haan.

Hieronder zie je enkele video’s op sociale media waardoor mensen spontaan dit soort exotische dieren aanschaffen:

Voorbereid op verhuizing naar dierentuin

De dieren worden bij Stichting AAP verzorgd en voorbereid op een mogelijke verhuizing naar een dierentuin of reservaat. Terugkeren naar het wild is meestal niet meer mogelijk, omdat veel dieren in gevangenschap zijn geboren.

Na de officiële opening krijgt Koningin Máxima een rondleiding en spreekt zij met medewerkers en vrijwilligers van Stichting AAP over het werk van de organisatie en de verhalen achter geredde dieren.

In de video boven dit artikel zie je hoe het nieuwe verblijf eruitziet en welke bijzondere dieren er worden opgevangen.