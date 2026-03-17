Zwaar mishandelde makaak Sasha ternauwernood gered en opgevangen in Almere

Dierenmishandeling

Vandaag, 15:25

Stichting AAP heeft de Japanse makaak Sasha na een grote reddingsactie opgevangen in Almere. De aap bleek extreem verzwakt en had een kogel in haar lichaam.

Sasha kwam uit een bizarre situatie: ze leefde met andere exotische dieren in de achtertuin van een particulier in Slowakije. Na het overlijden van de eigenaar moesten de dieren worden herplaatst. Voor vier Japanse makaken, waaronder Sasha, werd opvang geregeld via Stichting AAP.

'Nachtmerrie'

Maar toen medewerkers de dieren gingen ophalen, troffen ze volgens de organisatie een "nachtmerrie" aan, schrijft Stichting AAP op Facebook. "De dierenarts was zwaar dronken en zijn 'quarantaine' bleek een donkere, vieze stal." Twee apen waren inmiddels overleden. Sasha was in paniek ontsnapt.

Lokale autoriteiten wilden de loslopende makaak afschieten. Dat wist de opvangorganisatie te voorkomen. Na een nieuwe zoektocht werd Sasha gevangen en alsnog naar Nederland gebracht.

Aankomst Nederland

Bij aankomst in Almere bleek hoe slecht ze eraan toe was. "Sasha is extreem mager en op de röntgenfoto’s zien we een kogel in haar achterste." De kogel zit er waarschijnlijk al langer. Of die verwijderd kan worden, is nog onzeker. De makaak krijgt nu rust en medische zorg. Volgens de opvang verdient ze een veilig nieuw leven.

Door Redactie Hart van Nederland

