Almeerse stichting AAP laat illegaal verhandelde berberapen weer vrij

Dieren

Vandaag, 17:58

De Almeerse Stichting AAP heeft in Marokko vijftien berberapen in het wild uitgezet. De dieren waren gered uit de illegale handel in exotische huisdieren.

De ongeveer veertig apen werden drie jaar geleden in beslag genomen bij stropers, handelaren en particuliere eigenaren in Marokko. "In de jaren 2000 zagen we de groeiende populariteit van berberapen op de Europese huisdierenmarkt, de sterke toename van opvangverzoeken en de dramatische afname van de wilde populatie als gevolg van illegale handel", vertelt Eva Schippers, bioloog en hoofd van de afdeling Redding en Rehabilitatie van AAP. "Bijdragen aan hun behoud door nu geredde dieren terug te brengen naar het wild, is een droom die uitkomt."

De dieren die geschikt werden geacht om weer terug de natuur in te kunnen, verhuisden eerst naar het nieuwe rehabilitatiecentrum van AAP in het Marokkaanse Tazekka National Park. Daar volgde een uitgebreid socialisatieproces, schrijft de stichting: 'Waarna er twee grote groepen zijn gevormd. Sindsdien hebben de dieren in zogeheten uitwilderingsverblijven geleerd om voor zichzelf te zorgen en correct te reageren op gevaren in het wild.'

Nieuwe populatie in oude leefgebied

De eerste groep berberapen is vrijgelaten in een gebied waar berberapen eerder zijn verdwenen door stroperij en aantasting van hun leefgebied. Leider van de apen is het dominante mannetje Ayoub. 'Hij zal met behulp van GPS-halsbanden worden blijven gevolgd. Zo kunnen onderzoekers hun bewegingen en gedrag in de vrije natuur bestuderen.'

De tweede grote groep zal naar verwachting in het voorjaar van 2026 worden vrijgelaten. Het ultieme doel, volgens Stichting AAP: 'Dat de vrijgelaten dieren samen zullen uitgroeien tot een gezonde nieuwe populatie berberapen in het natuurgebied van Tazekka National Park.'

Beeld: Stichting AAP

Beeld: Stichting AAP

