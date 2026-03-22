Serval loopt rond op straat in Haaften: 'Let op uw veiligheid'

Dieren

Vandaag, 19:48 - Update: 8 minuten geleden

Een bijzonder dier loopt rond in Haaften, in het Gelderse West Betuwe. Een serval is daar gezien op straat. Dat is een katachtige die normaal in Afrika leeft, maar nu dus in West Betuwe gespot is.

De politie West Betuwe waarschuwt voor de 'loslopende serval'. "Let op uw eigen veiligheid." Het dier heeft een halsband om en loopt rond in de omgeving van Haaften.

Niet geschikt als huisdier

De serval is komt normaal voor ten zuiden van de Sahara, maar ook in Algerije, Marokko, Ethiopië en Tanzania. Stichting Aap schrijft: 'Door zijn elegante uiterlijk is de serval helaas een populair huisdier. En dat terwijl deze exotische katachtige daar helemaal niet geschikt voor is. Veel van hen komen uiteindelijk in de opvang bij AAP terecht, bijvoorbeeld omdat ze hun eigenaar hebben gebeten.'

Sinds 2024 is het verboden om een serval als huisdier te nemen:

Nieuwe lijst met toegestane huisdieren: egel of serval mag straks niet meer
