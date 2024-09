Serval gespot in Zeeuwse tuin, gemeente zet lokkooien uit

In de omgeving van het Zeeuwse Kruiningen is vrijdagavond een serval gezien, meldt de gemeente Reimerswaal zaterdag op X. De politie laat weten dat de katachtige in een tuin is gespot. De politie heeft geen melding gekregen van iemand uit Reimerswaal die een serval mist.

Reimerswaal meldt dat lokkooien zijn uitgezet in de omgeving van Kruiningen. Als mensen het dier zien, kunnen zij de politie bellen. Die schakelt dan een dierenarts in om het dier te vangen. De gemeente laat weten dat het dier voor mensen ongevaarlijk is, maar adviseert wel om honden en katten niet los te laten lopen.

Servals al vaker ontsnapt

Afgelopen juli ontsnapten in één nacht twee servals, een in Helmond en een in Lexmond. De grote kat die in Helmond ontsnapte is voor zover de politie weet nog altijd niet terecht. Die uit Lexmond is wel gevangen, maar het baasje wilde het dier niet terug.

De serval uit Lexmond opgevangen door Stichting AAP. De organisatie die exotische dieren in nood opvangt, liet eerder weten dat de serval waarschijnlijk in een Europese dierentuin wordt ondergebracht.

Lees ook: Servals ondanks handelsverbod nog gewoon te koop op Marktplaats

Sinds 1 juli is het verboden om bepaalde dieren als huisdier te hebben en dat geldt ook voor de serval. Baasjes die voor die tijd al een serval hadden, mogen het dier houden tot het doodgaat. De Dierenambulance zei eerder te verwachten dat meer dieren gedumpt worden in de natuur, nu er een houdverbod voor sommige dieren geldt.

Hart van Nederland/ANP