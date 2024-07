Politie Helmond waarschuwt: loslopende serval nog niet gevonden

De serval die anderhalve week geleden in de Helmondse wijk Houtsdonk ontsnapte, is nog altijd niet terecht. De politie heeft meerdere pogingen gedaan om contact te krijgen met de eigenaresse, maar zonder succes. Ze roepen haar nu dringend op zich te melden.

Een serval is een katachtig roofdier met scherpe tanden en klauwen. Kort na de ontsnapping waarschuwde de politie via een Burgernetmelding de inwoners van Helmond om huisdieren binnen te houden of aangelijnd uit te laten. Of deze waarschuwing nog steeds van kracht is, kon de politie maandagochtend niet bevestigen.

De Dierenambulance Helmond is niet betrokken bij de zoektocht naar de serval en heeft geen informatie over de ontsnapping.

In het Utrechtse Lexmond ontsnapte onlangs ook een serval. Die is al wel weer gevangen.