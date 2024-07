Ontsnapte serval wordt tóch niet afgemaakt, mag naar de dierentuin

De teruggevonden serval die vorige week ontsnapte in Lexmond mag toch naar Stichting AAP. De organisatie die exotische dieren in nood opvangt, had eerst geen plek.

Daarop besloot de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) volgens de Dierenambulance dat het dier moest worden afgemaakt, maar daartegen voerde de Dierenambulance woensdag actie in Den Haag. Op bovenstaande video zie je hoe actie werd gevoerd in Den Haag.

Dierentuin

Gerrit de Boom van de Dierenambulance is "supertevreden" met het feit dat de serval nu alsnog naar Stichting AAP gaat, want hij wilde absoluut niet dat het dier zou worden afgemaakt. Vanuit de stichting wordt het dier ergens ondergebracht, volgens De Boom waarschijnlijk in een Europese dierentuin.

Ook laat De Boom weten dat er een gesprek heeft plaatsgevonden met RVO, waarin hij zich "serieus genomen" voelde. Hij heeft in het gesprek benadrukt dat hulpverleners duidelijkheid moeten krijgen over wat ze met gevonden dieren moeten doen die sinds 1 juli niet meer als huisdier gehouden mogen worden. Mensen die al een verboden dier als een serval of chinchilla hebben mogen deze houden tot het beestje overlijdt.

Noodopvang

De Dierenambulance denkt dat meer dieren gedumpt zullen worden in de natuur, nu het houdverbod voor sommige soorten is ingegaan. Daarom heeft De Boom ook aan de RVO gevraagd of er een noodopvang kan komen voor die dieren.

De overheidsinstantie heeft in het gesprek laten weten serieus met de aanbevelingen van De Boom aan de slag te gaan. Donderdag vindt er ook een gesprek plaats tussen Stichting DierenLot, de Dierenbescherming, RVO en het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur.

In de nacht van vrijdag op zaterdag ontsnapte ook een andere serval in Helmond. Deze is nog niet terecht.