Dit moet je doen als een hond agressief wordt: 'Haal 'm uit balans'

In Zoetermeer is in de nacht van vrijdag op zaterdag een hond door de politie doodgeschoten nadat het dier zijn eigenaren had aangevallen. De man en vrouw raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hondengedragsdeskundige Yvette van Veldhuijsen legt aan Hart van Nederland uit waarom een hond plots kan bijten en wat je dan moet doen.

Waarom de hond in Zoetermeer plotseling agressief werd, is nog onduidelijk. Van Veldhuijsen zegt dat zulke incidenten vaak complexer zijn dan ze lijken. "Bij dit soort incidenten willen we altijd weten: wat voor hond was het? Er zijn grote verschillen", zegt ze. "Sommige honden verbergen bijvoorbeeld pijn lang, maar op een gegeven moment is de maat vol. Dat kan plots tot agressie leiden."

Volgens de gedragsdeskundige hebben veel mensen nog altijd een verkeerd beeld van honden. "We hebben een soort Disneybeeld: ze bijten nooit zonder reden, en als het misgaat, heeft de eigenaar iets fout gedaan. Dat is niet realistisch. Er spelen vaak meerdere factoren mee: pijn, stress, jaloezie of bezitsdrang, bijvoorbeeld om voer of een speeltje."

Wat te doen?

Veel mensen weten niet hoe ze moeten reageren op agressief gedrag, aldus Van Veldhuijsen. "Mensen reageren vaak impulsief en springen er dan tussen. Maar dat kan levensgevaarlijk zijn." Als honden met elkaar in gevecht raken, is het volgens de deskundige cruciaal om eerst aan je eigen veiligheid te denken. "Als je niet weet wat je moet doen, ga je uit de kamer of het huis. Door jouw onervarenheid kun je het veel erger maken, ook voor de honden zelf."

Toch kan het soms nodig zijn om in te grijpen. "Als honden elkaar vasthebben, kun je ze eventueel bij de staartaanzet pakken en ze optillen. Zo raken ze uit balans en kun je ze uit elkaar halen", legt Van Veldhuijsen uit. Word je zelf gebeten, dan is het volgens haar belangrijk om niet in paniek te raken. "Stap juist naar de hond toe", zegt Van Veldhuijsen. "Een hond gaat trekken. Als jij terugtrekt, kun je gewonder raken."

Voorkomen

De gedragsdeskundige benadrukt dat het herkennen van stresssignalen vaak het verschil kan maken tussen een grom en een beet. "Een hond kan grommen en bijten met maar een split second ertussen. Maar als je die signalen leert kennen, heb je meer tijd om te reageren en kun je veel ellende voorkomen."

Stresssignalen zijn bijvoorbeeld gapen (zonder dat ze vermoeid zijn), lippen likken, wegkijken, oren plat naar achteren, staart laag of tussen de poten, verstijven van het lichaam, haren overeind op de rug of nek, hijgen zonder inspanning, trillen, grommen en snauwen. Merk je een van deze signalen, geef de hond dan ruimte, vermijd oogcontact, praat kalm en laag en leid de hond rustig weg van de situatie.

Ingrijpen

Van Veldhuijsen doet met haar team onderzoek naar bijtincidenten in Nederland. "We willen weten welke honden bijten, wat de oorzaken zijn, en of er genoeg hulp is voor eigenaren. Veel mensen zitten met de handen in het haar, terwijl gedragstherapeuten lange wachtlijsten hebben."

"Als we vroeg in de bijtcarrière van een hond ingrijpen, kunnen we nog bijsturen", zegt ze. "Daarom is meer kennis en registratie hard nodig, ook om te bepalen of rassen zoals de stafford hun slechte naam wel verdienen."