Staatssecretaris: dode door hondenaanval vreselijk, 'maatregelen nodig'

Na de dodelijke aanval door twee honden in Rotterdam heeft staatssecretaris Jean Rummenie (Landbouw, BBB) zijn medeleven uitgesproken met de nabestaanden. 'Wat een vreselijk incident', schrijft hij op X. 'Het aanpakken van bijtincidenten heeft mijn volle aandacht. Maatregelen zijn nodig, want élk bijtincident is er een te veel.'

Rummenies voorganger, landbouwminister Piet Adema, kondigde eind 2023 al een reeks maatregelen aan om bijtincidenten door honden te voorkomen. De uitwerking daarvan heeft onder Rummenie nog nauwelijks tot concrete resultaten geleid.

Discussie over fokverbod

Een belangrijk twistpunt is het fokken van honden met te korte snuiten. Volgens Partij voor de Dieren-Kamerlid Ines Kostić vallen ook de American Bully’s XL - die betrokken zouden zijn bij het incident - onder dit verbod. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kan dat echter niet bevestigen: het gaat om kenmerken, niet om rassen in hun geheel.

Bijna de hele Tweede Kamer steunde vorig jaar een motie van Kostić en PVV-Kamerlid Dion Graus om niet alleen het fokken, maar ook het verhandelen en houden van zulke honden te verbieden. Rummenie sprak daarover met dierenwelzijnsorganisaties en wil dit najaar laten weten of een houdverbod haalbaar is.

Kostić noemt de aanval in Rotterdam een "absoluut drama" en wenst de nabestaanden sterkte. Ze zegt: "Als de staatssecretaris de motie had uitgevoerd, hadden die man en zijn kleindochter die honden niet gehad."

Maatregelen blijven liggen

Ook een verplichte cursus voor hondeneigenaren, die Adema aankondigde en waar de Kamer nogmaals op aandrong, ligt stil. Volgens Rummenie is er "beperkte capaciteit" om dat uit te werken. Verder werkt hij aan een landelijke aanlijn- en muilkorfplicht voor gevaarlijke honden.

De BBB, de partij van Rummenie, pleit intussen in haar verkiezingsprogramma dat er wel ruimte moet blijven voor het houden van gezelschapsdieren en dat er geen "onnodige verboden of beperkingen" mogen komen.

Hart van Nederland/ANP