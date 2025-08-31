Terug

Man overleden na aanval door twee honden, dieren zijn afgemaakt

Crime

Vandaag, 07:31

In Rotterdam is een man overleden nadat hij door twee honden was aangevallen in zijn woning. De politie viel de woning in de Nieuwe Hamelstraat tijdens de aanval zaterdagavond binnen en heeft daarbij op een van de honden geschoten in een poging de man te redden.

Buurtbewoners sloegen alarm omdat er veel tumult was, aldus een politiewoordvoerder. Agenten hebben geprobeerd het zwaargewonde slachtoffer te reanimeren, maar hun hulp mocht niet baten. Beide honden zijn later afgemaakt.

Volgens berichten van de regionale omroep Rijnmond en het AD was een van de dieren van de man en de andere van zijn kleindochter. De man zou hebben geprobeerd de vechtende honden uit elkaar te halen. Het AD sprak met de dochter van het slachtoffer en zij meldde dat het om American Bully XL pups ging. De politiewoordvoerder wil niets zeggen over de honden of over wat zich precies heeft afgespeeld in de woning. De politie doet geen verder onderzoek naar het incident.

ANP

