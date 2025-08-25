Terug

Dierenrechtenorganisatie doet aangifte tegen politie om doodschieten 'hybride wolf'

Crime

Vandaag, 13:14

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft aangifte gedaan tegen de politie voor het doodschieten van een 'hybride wolf', een kruising tussen een hond en een wolf. Dat gebeurde dit weekend in het Limburgse Tegelen. Volgens de organisatie had dat nooit mogen gebeuren. "Er was helemaal geen reden om het dier dood te schieten", zegt woordvoerder Erwin Vermeulen.

Het dier ontsnapte zaterdag uit de tuin van zijn eigenaar en beet vervolgens drie schapen dood. De politie meldde dat het niet lukte het dier te vangen. Er was bovendien geen dierenarts beschikbaar die verdovingspijlen kon gebruiken.

Politie: wolf werd gevaar voor mensenlevens

Toen de hybride wolf de snelweg wilde oversteken, besloot de politie het dier neer te schieten. "Dan gaat het niet meer om dode schapen, maar om ernstig gevaar voor aanrijdingen en mensenlevens", zo licht de politie toe.

Animal Rights is niet overtuigd van dat argument. "De politie had meer tijd kunnen nemen om een dierenarts te zoeken", zegt Vermeulen. "Er zijn al meer dan vijftig wolven doodgereden in Nederland. Geen enkele keer zijn daarbij mensen gewond geraakt."

Tweede 'wolf' in beslag genomen

De eigenaar van de doodgeschoten kruising bleek nog een tweede, soortgelijk dier te hebben. Dat dier is volgens de politie uit voorzorg in beslag genomen. Er loopt nu een onderzoek of de eigenaar in staat is om zulke dieren te houden, zodat nieuwe incidenten voorkomen kunnen worden.

Hart van Nederland / ANP

