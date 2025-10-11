Terug

Hond valt baasjes aan in Zoetermeer: politie schiet dier dood

Dieren

Vandaag, 07:47

De politie in Zoetermeer heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een hond doodgeschoten nadat het dier zijn baasjes had aangevallen. De man en vrouw raakten daarbij "flink gewond" en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident gebeurde bij een woning aan het Shetland. Volgens een correspondent stuitten hondengeleiders van de politie in de woning op drie agressieve honden. Twee van hen konden worden gevangen, de derde werd in de tuin doodgeschoten. Daarbij zouden minstens vijf schoten zijn gelost. Mogelijk was de hond die aanviel losgebroken. De doodgeschoten hond is meegenomen door de dierenambulance.

