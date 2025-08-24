Politie schiet hond dood na aanval in Haarlem

De politie heeft zondagavond een hond doodgeschoten nadat een ruzie tussen meerdere personen in Haarlem uit de hand liep.

Rond 20.55 uur kreeg de politie een melding van de vechtpartij. Tijdens het optreden werd een agent aangevallen door een hond. De politie voelde zich genoodzaakt om te schieten. De hond overleefde dit niet.

Drie personen zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging, mishandeling en het verstoren van de openbare orde. De politie onderzoekt de toedracht van de ruzie.