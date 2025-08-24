Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Politie schiet hond dood na aanval in Haarlem

Politie schiet hond dood na aanval in Haarlem

Crime

Vandaag, 22:29

Link gekopieerd

De politie heeft zondagavond een hond doodgeschoten nadat een ruzie tussen meerdere personen in Haarlem uit de hand liep.

Rond 20.55 uur kreeg de politie een melding van de vechtpartij. Tijdens het optreden werd een agent aangevallen door een hond. De politie voelde zich genoodzaakt om te schieten. De hond overleefde dit niet.

Drie personen zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging, mishandeling en het verstoren van de openbare orde. De politie onderzoekt de toedracht van de ruzie.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.