Bij een kwart tot een derde van de verkeersdoden is er alcohol in het spel. Dat blijkt uit nieuwe schattingen van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) over de jaren 2019 tot 2025. Bestuurders die onder invloed waren vormden twee derde van de aan alcohol gerelateerde verkeersdoden.

In 2025 vielen er tussen de 180 en 270 doden door verkeersongelukken met alcohol. Bij een vorige meting, in 2013, lag het percentage verkeersdoden door alcohol lager. Toen was het aandeel bestuurders dat onder invloed reed lager, namelijk 1,7 procent ten opzichte van 2,3 procent tussen 2019 en 2025.

Soms wordt niet gemeten of een bestuurder alcohol op had, omdat deze bijvoorbeeld al is overleden. SWOV heeft daarom verschillende gegevens verzameld om toch in te kunnen schatten hoe vaak het voorkomt.