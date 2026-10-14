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Janus K. krijgt 5 jaar cel voor doodrijden jongen (4) in Maastricht

Rechtszaak

Vandaag, 15:50

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De rechtbank in Roermond heeft woensdag Janus K. veroordeeld tot 5 jaar cel, omdat hij in maart in Maastricht een 4-jarig jongetje doodreed. De moeder van het kind raakte daarbij zwaargewond. Het rijbewijs van de 30-jarige K. wordt voor 5 jaar ingenomen.

De man reed op 27 maart rond 19.10 uur met alcohol op door de Dorpstraat in de wijk Heer, met een snelheid van 112 kilometer per uur op een plek waar 50 kilometer per uur is toegestaan. K. raakte de vrouw met de buggy toen zij overstak. Het jongetje werd uit de wagen geslingerd en belandde tientallen meters verderop op het wegdek. Hij overleed enkele uren na het ongeluk. De vrouw liep botbreuken op en lag een week in coma.

Te veel alcohol

Bij de verdachte werd een alcoholpromillage van 1,8 gemeten. Het wettelijk maximum is 0,5 promille. Volgens de verdachte had hij die avond zeven glazen bier op. K. vertelde twee weken geleden op de zitting dat hij problemen heeft met alcohol. De avond van de aanrijding zou hij voor het eerst in twee maanden weer hebben gedronken. "Ik dacht: een borreltje kan geen kwaad", zei hij.

De rechtbank vindt dat K. een onaanvaardbaar risico heeft genomen door met drank op, met hoge snelheid en zonder reden door een woonwijk te rijden op een tijdstip waarop het druk is op straat. "Voor de verdachte moet duidelijk zijn dat dit risicovol gedrag in het verkeer volstrekt onaanvaardbaar is", staat in het vonnis.

De opgelegde straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

Door ANP

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