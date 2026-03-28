Kind overleden na aanrijding met auto in Maastricht, moeder zwaargewond

Bij de aanrijding met een auto op de Dorpstraat in Maastricht is vrijdagavond een kind overleden. Dat meldt de politie zaterdag. Een 29-jarige man uit Maastricht is aangehouden en zit nog vast. De moeder van het jongetje raakte zwaargewond.

Rond 19.10 uur ging het mis, toen zij werden aangereden door een auto. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie heeft de zaak nog in onderzoek.

Agenten troffen de vrouw en het kind zwaargewond aan. Zij zijn vervolgens met spoed overgebracht naar het ziekenhuis voor medische zorg. Hulp mocht voor het minderjarige slachtoffer niet meer baten; hij is aan zijn verwondingen overleden.