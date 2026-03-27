Moeder en jong kind zwaargewond na aanrijding met auto in Maastricht

Ongeluk

Vandaag, 20:06 - Update: 2 uur geleden

Een moeder en een jong kind zijn vrijdagavond zwaargewond geraakt bij een ernstig ongeluk op de Dorpstraat in Maastricht. Rond 19.10 uur ging het mis toen zij werden aangereden door een auto. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk.

Kort na de melding stroomde de straat vol met hulpdiensten. Politiewagens en ambulances kwamen massaal ter plaatse om hulp te verlenen. De moeder en het kind zijn met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Een woordvoerder van de politie laat aan Hart van Nederland weten dat de bestuurder van de auto is aangehouden. Hij zal worden verhoord op het politiebureau.

Onderzoek

De politie is direct een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk. Een deel van de straat is afgesloten voor het onderzoek.

Door Redactie Hart van Nederland

