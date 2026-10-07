Tweede Kamer steunt wet voor alcoholmeter bij veroordeling

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een wet die veroordeelden kan verplichten een alcoholmeter te dragen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die een alcoholverbod hebben gekregen, omdat zij met te veel drank op achter het stuur zaten.

Het apparaat vervangt bloed- of urinetesten. Die zijn nu vaak relatief makkelijk te omzeilen. De meter controleert daarentegen 24 uur per dag of de persoon alcohol in het bloed heeft.

In 2023 onderzocht minister Harbers al de herinvoering van het alcoholslot, zo is te zien in bovenstaande video.

PRO-Kamerlid Songül Mutluer wil bovendien dat de meter ingezet kan worden bij andere misdrijven waarbij alcohol een rol speelde. Zij denkt dan onder meer aan huiselijk geweld.

Hoe werkt een Alcoholmeter? De alcoholmeter is een enkelband die via het zweet alcoholgebruik meet. Dit gebeurt 24 uur per dag, 7 dagen per week. De reclassering krijgt via een modem bij de drager thuis één keer per dag de meetresultaten. De alcoholmeter is bedoeld voor veroordeelden met een alcoholverbod. Ook mensen die zich vrijwillig door de reclassering laten controleren op alcoholgebruik, kunnen de alcoholmeter dragen. Hierdoor krijgen hulpverleners en dragers beter inzicht in het alcoholgebruik. Mensen met een alcoholprobleem krijgen door de alcoholmeter betere begeleiding. Via de huidige blaastesten en bloed- en urineonderzoeken kan namelijk niet worden aangetoond of iemand tussen de meetmomenten door toch alcohol drinkt.

Toenemend aantal verkeersslachtoffers door alcohol

Meerdere Kamerleden wezen tijdens een debat op het toenemende aantal verkeersslachtoffers door bestuurders onder invloed. Zij willen daarom niet alleen dat de meter er komt, maar ook dat het rijbewijs sneller kan worden ingenomen. Onder meer het CDA en PRO staan hier positief tegenover.

Al in 2020 wilde het kabinet de alcoholmeter invoeren, maar het stuitte toen op kritiek van onder meer de Raad van State. De wetgeving en technologie zijn hier nu op aangepast.