Celstraf en rijontzegging voor bestuurder (18) die zwangere vrouw doodreed

Een 19-jarige man is veroordeeld tot acht maanden cel voor een ongeluk in Rotterdam waarbij een zwangere vrouw en haar ongeboren kind om het leven kwamen. Hij reed met 115 kilometer per uur over een weg waar 50 was toegestaan. Ook mag hij vijf jaar niet autorijden.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Het ongeluk gebeurde op 23 maart 2025 op het Toepad. Volgens de rechtbank maakte de man gevaarlijke inhaalmanoeuvres en reed hij meerdere keren op de verkeerde weghelft. Bij een van die manoeuvres kon een tegemoetkomende automobilist een frontale botsing maar net voorkomen door hard te remmen.

Even later reed de man op de verkeerde weghelft vol tegen de bestuurderskant van de auto van het slachtoffer, dat op dat moment linksaf sloeg. De man remde volgens de rechtbank geen enkel moment. De vrouw en haar ongeboren kind kwamen door het ongeluk om het leven. Op de zitting verklaarde de bestuurder dat hij zijn BMW X1 wilde uittesten. De rechtbank noemt zijn rijgedrag roekeloos.

Anti-dustspray

De rechtbank kon niet vaststellen dat de man onder invloed was van zogenoemde anti-dustspray. Hij had die spray kort voor het ongeluk gekocht en gooide deze erna weg, maar ontkende dat hij het middel had gebruikt.

In zulke spuitbussen zitten drijfgassen die bij inhalering een "roes die enigszins vergelijkbaar is met alcohol" geven, volgens instelling voor verslavingszorg Jellinek. Anti-dustsprays zijn bedoeld voor het schoonmaken van bijvoorbeeld toetsenborden en andere elektronica.

Het ziekenhuis had een eerder afgenomen bloedmonster vernietigd.

Geen jeugdstrafrecht

De man was 18 jaar toen hij het dodelijke ongeluk veroorzaakte. De rechtbank besloot geen jeugdstrafrecht toe te passen, ondanks een advies van de Reclassering en een verzoek van zijn advocaat.

De rechtbank legde dezelfde straf op als door de officier van justitie was geëist: acht maanden gevangenisstraf en een rijontzegging van vijf jaar.