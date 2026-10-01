Nancy 'helemaal lamgeslagen' door straf verdachte voor doodrijden zoon Darren

Vier jaar cel en vijf jaar rijontzegging. Die straf heeft het gerechtshof in Den Haag donderdag opgelegd aan de 27-jarige Yurii S. voor het verkeersongeval waarbij Darren, de zoon van Nancy Scholten uit Voorburg, om het leven kwam. S. is nog steeds spoorloos. Voor Nancy is de straf een grote teleurstelling.

"Je bent gewoon helemaal lamgeslagen." Ze hield er aan de ene kant rekening mee dat de straf zo zou uitvallen, maar had op meer gehoopt. "Natuurlijk is als familie en nabestaanden geen straf te hoog. En je weet dat er beperkingen zijn in de wet, maar dit had veel hoger gekund. We hadden echt gehoopt dat er minimaal zes jaar werd uitgesproken."

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

S. reed 107 kilometer per uur

Het dodelijke ongeluk gebeurde op 20 januari 2023 bij de Koningskade in Den Haag. Yurii S. reed op het moment van de botsing minimaal 107 kilometer per uur op een weg waar 50 kilometer per uur was toegestaan. Ook had hij meer alcohol gedronken dan wettelijk is toegestaan. Volgens het hof was daarom sprake van roekeloos rijgedrag.

Het hof rekent het S. ook zwaar aan dat hij eerder was aangehouden voor rijden onder invloed en geen verantwoordelijkheid neemt. Na de schorsing van zijn voorlopige hechtenis in juli 2023 onttrok hij zich volgens het hof aan het toezicht van de reclassering en hield hij zich onbereikbaar en onvindbaar voor zijn advocaat, politie en justitie. Het hof legt een hogere straf op dan de rechtbank eerder deed. Die veroordeelde S. tot 42 maanden cel en vier jaar rijontzegging.

"Onze zoon is dood"

Darren had zijn moeder op de dag van het ongeluk nog gebeld. "Mijn zoon belde mij dat ik trots op hem ging zijn, want hij ging niet op stap met zijn vrienden die avond. Hij had een eigen bedrijf en hij zou alleen maar een hapje tapas gaan eten. Want hij wilde de volgende dag fit zijn."

Niet veel later kreeg Nancy het nieuws dat alles veranderde. "Toen kwam het verschrikkelijke nieuws, het allesverwoestende nieuws van mijn ex-man. Onze zoon is dood. En dat zijn woorden die wil je niet geloven. Dan komt de politie en die vertelt je dat het wel degelijk waar is."

Darren had die avond met een vriendin tapas gegeten. Op het kruispunt sloegen de twee vanaf de Koningskade richting de Javastraat af. Daar botste S. op hun auto. Darren kwam om het leven en de vrouw raakte zwaargewond.

Voor Nancy staat het moment waarop ze hoorde dat Darren dood was nog altijd op haar netvlies. "Even later sta je in het mortuarium waar je zoon dood ligt, die je een paar uur daarvoor nog vrolijk hebt gesproken. Darren was altijd vrolijk en lief. Hij lachte altijd. Het ene moment is je kind er nog en het andere moment ligt hij in een kist in je woonkamer."

Aantal verkeersdoden nog nooit zo hoog

Dat verkeersongelukken nog altijd veel levens eisen, blijkt ook uit nieuwe cijfers van het CBS. Vorig jaar kwamen 759 mensen om het leven in het verkeer, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is 12,4 procent meer dan in 2024, toen 675 verkeersdoden vielen.

In tien jaar tijd lag het aantal verkeersdoden niet zo hoog.