Moeder Nancy is gebroken: waarom ontloopt doodrijder van zoon Darren straf?

Nancy Scholten is intens verdrietig, maar ook tegelijkertijd woest. Oekraïner Yurii S., die op 20 januari 2023 haar zoon Darren van Velsen (23) doodreed, ontloopt zijn straf. Dat kreeg Nancy heel kil per mail te horen van het Openbaar Ministerie. Justitie heeft geen idee waar de tot 3,5 jaar cel veroordeelde S. zich bevindt. "Waarom had niemand bij het OM het fatsoen om me te bellen? Compleet gevoelloos", zegt Nancy tegen Hart van Nederland.

In de mail schrijft het OM volgens Nancy dat ze niet weten waar S. woont of verblijft en dat ze hem daarom niet vast kunnen zetten. "Ongelooflijk, die man leeft nu in vrijheid terwijl hij verantwoordelijk is voor de dood van mijn zoon. Wat me ook steekt, is dat mijn advocaat van niets weet", zegt Nancy.

Nancy en haar zoon Darren, eigen foto

"Die S. is natuurlijk allang gevlucht naar Slowakije, waar hij vandaan komt. Hoe is het mogelijk? Zoiets mag toch niet gebeuren? Ik hoop dat onze rechtsstaat eindelijk wakker wordt geschud", zegt Nancy. "Deze man was een recidivist, hij reed onverzekerd rond en had geen geldig rijbewijs. Hij heeft er in de rechtszaal alles aan gedaan om onder zijn straf uit te komen."

Vrijheid

Tijdens de strafzaak heeft de rechtbank in Den Haag in juli 2023 besloten dat de verdachte zijn proces in vrijheid mocht afwachten. Het OM was het daarmee oneens en heeft zich daartegen verzet, laat een persvoorlichter van het OM in een reactie weten. "De inhoudelijke behandeling van de zaak was in het voorjaar van 2024. De verdachte was daarbij aanwezig en werd veroordeeld tot 42 maanden gevangenisstraf. De rechtbank besloot dat de schorsing van de voorlopige hechtenis nog kon voortduren, dat betekent dat de verdachte het hoger beroep in vrijheid mocht afwachten."

In oktober 2024 vond het OM dat die schorsing moest worden opgeheven, gaat de persvoorlichter verder. "Aan zo’n schorsing zitten namelijk bepaalde voorwaarden en het OM vond dat de verdachte zich daar niet aan heeft gehouden." Het hof van Den Haag was het eens en heeft de schorsing opgeheven, maar toen bleek dat de verdachte niet getraceerd kon worden.