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Voetganger overleden na aanrijding met vrachtwagen in Callantsoog

Ongeluk

Vandaag, 12:47

Een voetganger is vrijdagochtend overleden na een aanrijding met een vrachtwagen op de Lepelaarsweg in Callantsoog. Het ongeluk gebeurde rond 10.00 uur. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse en ook een traumahelikopter werd ingezet.

De vrachtwagenchauffeur is na het dodelijke ongeluk aangehouden. Volgens de politie is dat de gebruikelijke procedure bij een dodelijk verkeersongeval. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de chauffeur niet onder invloed was van alcohol.

Onderzoek

De Lepelaarsweg is afgesloten voor verkeer. Forensische Opsporing Verkeer doet onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeluk en brengt in kaart hoe de aanrijding kon gebeuren.

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