5 jaar cel geëist tegen man die 4-jarige kleuter doodreed in Maastricht

Het Openbaar Ministerie (OM) eist vijf jaar cel tegen Janus K. De 30-jarige K. reed in maart van dit jaar een 4-jarig jongetje dood in de wijk Heer in Maastricht. De moeder van het overleden kind raakte zwaargewond bij het ongeluk. Naast de celstraf eist het OM een rijontzegging van vijf jaar.

K. reed 112 kilometer per uur op een weg waar je 50 mag rijden. Ook was de dader onder de invloed van alcohol. K. tikte een promillage van 1,8 aan terwijl het wettelijke maximum 0,5 is. Van K. was bekend dat hij alcoholproblemen had. Ten tijde van de aanrijding had hij voor het eerst sinds twee maanden weer gedronken.

Moeder en kind tientallen meters door de lucht geslingerd

Moeder en zoon stapten net uit de bus om vervolgens met de buggy over te steken. Op dat moment kwam K. met hoge snelheid aangereden en raakte hij met de rechtervoorzijde de buggy.

De klap van de botsing was zo groot en sterk dat de moeder 58 meter verderop terechtkwam, terwijl de 4-jarige jongen zelf bijna 70 meter verderop op de weg belande.

"Zijn straf heeft een einde, de mijne niet"

De moeder lag een week lang in coma en hoorde toen zij weer bijkwam van het nieuws dat haar zoontje er niet meer was, die enkele uren na het ongeluk was komen te overlijden. Aan het eind van de zitting richtte zij zich nog tot de rechtbank. "Zijn straf heeft een einde, de mijne niet. Ik hoop dat u daar rekening mee houdt."

De rechtbank velt op 14 oktober haar vonnis.