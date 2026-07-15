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'Automobilist die jongen doodreed in Maastricht had gedronken én reed te hard'

Ongeluk

Vandaag, 14:41

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De automobilist die begin maart dit jaar een moeder en haar zoon aanreed, had niet alleen gedronken achter het stuur, maar reed ook nog te hard. Bij de aanrijding raakte de moeder gewond en overleed uiteindelijk haar zoon in het ziekenhuis.

Dat maakte het Openbaar Ministerie woensdagochtend bekend, schrijft De Limburger. Uit onderzoek is gebleken dat de verdachte minimaal 100 kilometer per uur reed door een wijk en daardoor de moeder die met haar kind overstak niet kon ontwijken.

Jongen overleden

Agenten troffen de vrouw en het kind zwaargewond aan. Zij zijn vervolgens met spoed overgebracht naar het ziekenhuis voor medische zorg. Hulp mocht voor het minderjarige slachtoffer niet meer baten; hij overleed aan zijn verwondingen.

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De bestuurder is Janus K. uit Maastricht en zit nog vast. Zijn rijbewijs is ingenomen en de rechtszaak zal in het najaar worden behandeld.

Door Redactie Hart van Nederland

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