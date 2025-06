Tot middernacht nog hinder verwacht op spoor rond Schiphol

Het treinverkeer rond Schiphol is nog de hele avond verstoord door een seinstoring die woensdagochtend vroeg ontstond. ProRail verwacht dat de hinder tot ongeveer 02.00 uur duurt. Door de storing rijden er veel minder treinen op de trajecten tussen Schiphol en Leiden, Utrecht en Lelystad.

De oorzaak van de storing is nog onduidelijk. ProRail zei eerder geen indicaties te hebben van kwade opzet. Dinsdagochtend leidde een brand in stroomkabels langs het spoor ook tot grote hinder voor het treinverkeer rond Schiphol. De politie vermoedt dat daar wel sprake is van een misdrijf.

Het zijn lastige tijden voor de treinreiziger. De afgelopen weken reden de treinen meerdere keren niet door stakend personeel. Bekijk het in de video hierboven.

ANP