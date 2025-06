Veel minder treinen van en naar Schiphol door storing: 'Duurt nog tot in de avond'

De treinproblemen door een seinstoring bij Schiphol zijn woensdagmiddag nog niet opgelost en ProRail heeft ook de oorzaak nog niet achterhaald. In een nieuwe prognose verwacht de spoorbeheerder tot ongeveer 18.45 uur nodig te hebben.

Het zijn lastige tijden voor de treinreiziger. De afgelopen weken reden de treinen meerdere keren niet door stakend personeel. Bekijk het in de video hierboven.

De kapotte bovenleiding bij Gouda is gerepareerd, waardoor er woensdagmiddag weer intercity's langs kunnen. Tussen Gouda Goverwelle en Woerden gingen dinsdagmiddag "honderden meters bovenleiding kapot", waardoor de reparatie "een ongelooflijk grote klus was want de schade was enorm", aldus een ProRail-woordvoerder. De oorzaak van het defect is nog niet bekend en "meestal niet zo gemakkelijk vast te stellen, misschien dat dit later nog duidelijk wordt". ProRail heeft "geen enkele aanwijzing" dat er opzet in het spel was. De volledige treindienst naar onder meer NAVO-gaststad Den Haag is weer gestart.

Voor de seinstoring rond de luchthaven heeft ProRail ook geen indicaties van kwade opzet, maar een aannemer doet nog verder onderzoek naar de oorzaak. In eerste instantie werd een kapot verbindingselement in het spoor als schuldige aangewezen, maar na reparatie was het probleem niet opgelost. "Ook andere dingen hebben we voor de zekerheid vervangen, maar het is nog niet gelukt de oplossing te vinden", aldus de woordvoerder. Reizigers rond Schiphol dienen de reisplanner in de gaten te houden.

Vroeg op dinsdagochtend zorgde een brand voor een grote stroomstoring rondom Schiphol, de politie vermoedt dat hier wel sprake is van een misdrijf. De relatie met de NAVO-top wordt ook onderzocht. Vijfentwintig uitgebrande stroomkabels waren dinsdagavond rond 22.00 uur vervangen, daarna waren de problemen rond de luchthaven tot de nieuwe storing woensdagochtend opgelost.

