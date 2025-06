Opnieuw fors minder treinen van en naar Schiphol, dit keer door seinstoring

De verwachting is nu dat er nog tot ongeveer 13.45 uur een verstoring is in het treinverkeer rond Schiphol, in plaats van tot 11.45 uur, is te zien in de NS-reisplanner. Door een storing rijden er woensdag fors minder treinen tussen Amsterdam Zuid en Schiphol en dit heeft ook impact op trajecten rond de luchthaven.

Treinverkeer rondom Schiphol was dinsdag ook al de hele dag ontregeld door een brand in kabels naast het spoor in Amsterdam. De politie deed onderzoek en houdt rekening met een misdrijf (zie bovenstaande video).

Zo vallen er treinen uit tussen Schiphol en Leiden, Hoofddorp en Rotterdam. Ook rijden er minder treinen tussen de luchthaven en Amsterdam Bijlmer ArenA. Een NS-woordvoerder legt uit dat sommige treinen die niet verder kunnen, moeten keren, maar dat niet kunnen als daar andere treinen achter staan. Daarom moet het treinschema worden aangepast.

De oorzaak van de storing is een kapot verbindingselement in het spoor bij Schiphol en dit wordt "zo snel mogelijk" vervangen.

Brand

Dinsdagochtend werd het treinverkeer naar de luchthaven ook al platgelegd. Toen kwam dat door een stroomstoring die veroorzaakt werd door een brand in kabels naast het spoor bij de Oeverlandenweg in Amsterdam. De politie houdt er nadrukkelijk rekening mee dat de brand die ontstond in de stroomkabels naast het spoor in Amsterdam een misdrijf is. Er is nog niemand aangehouden.

De storing van woensdag doet zich voor op een paar honderd meter van de kabels bij Schiphol waar dinsdag brand was. ProRail behandelt deze storing als een nieuwe melding.

Problemen door kapotte bovenleiding

Ook het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam is woensdagochtend ontregeld. Door een kapotte bovenleiding tussen Gouda Goverwelle en Woerden rijden er veel minder treinen, meldt de NS. Dit zal nog zeker tot 12.45 uur duren. ProRail moet bij station Gouda Goverwelle de bovenleiding over een lengte van 200 meter vervangen.

Door de kapotte bovenleiding ligt het treinverkeer tussen Woerden en Gouda Goverwelle al sinds dinsdagmiddag grotendeels stil. ProRail onderzoekt hoe de bovenleiding kapot is gegaan. Er is geen verband met de stroomstoring die dinsdag het treinverkeer van en naar Schiphol platlegde, zegt ProRail.

Hart van Nederland/ANP