Honderden reizigers gestrand door kapotte bovenleiding bij Gouda

Door een kapotte bovenleiding bij het station Goude Goverwelle, rijden er voorlopig geen treinen tussen Utrecht en Den Haag. Twee treinen zijn gestrand, met in totaal zo'n 350 reizigers. Treinen die na de storing vanuit Utrecht waren vertrokken richting Den Haag, gaan weer terug.

Een ANP-verslaggever in een van de treinen hoorde de machinist omroepen dat de bovenleiding "kapotgetrokken" is. Een NS-woordvoerder voegt daaraan toe dat de oorzaak nog onduidelijk is: "het kan ook gaan om een breuk of slijtage." Spoorbeheerder ProRail onderzoekt hoe het defect is ontstaan en een aannemer is bezig de schade te herstellen.

Treinverkeer rondom Schiphol is al de hele dag ontregeld door een brand in kabels naast het spoor in Amsterdam. De politie doet onderzoek en houdt rekening met een misdrijf (zie bovenstaande video).

De dienstregeling is aangepast. Voorlopig kunnen er geen treinen rijden op het traject van Utrecht naar Den Haag, waar de NAVO-top is. Ook treinen naar Rotterdam kunnen hier niet langs. Omreizen kan onder andere via Leiden Centraal. Reizigers krijgen het advies de reisplanner te gebruiken voor vertrek. Naar verwachting is de storing rond 23.00 uur verholpen.

Geen treinen Schiphol

Op de eerste dag dat Nederland tijdens de NAVO-top wereldleiders ontvangt in Den Haag, zijn er grote spoorproblemen in de Randstad. Dinsdagochtend ontstond er in Amsterdam brand naast het spoor. Zo'n dertig kabels raakten beschadigd met een grote stroomstoring tot gevolg. Schiphol is daardoor sindsdien, en tot zeker 23.00 uur, niet bereikbaar vanuit Amsterdam en Utrecht.

De politie houdt er nadrukkelijk rekening mee dat het gaat om een misdrijf. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ProRail is er geen verband tussen de kapotte bovenleiding in Gouda en de stroomstoring bij Schiphol eerder op dinsdag.

ANP