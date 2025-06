Lange treinreizen voor jongeren straks duurder, korte juist goedkoper

Jongeren die langere treinreizen maken binnen Nederland krijgen straks gemiddeld minder korting. NS vervangt de Jongerendagkaart. In plaats daarvan krijgen jongeren van 12 tot en met 17 jaar per 1 juli 40 procent korting in de daluren.

Volgens de vervoerder is de verandering voordeliger voor jongeren die de trein vaak gebruiken voor bijvoorbeeld school, sport of andere bestemmingen dicht bij huis. Maar met de oude Jongerendagkaart reisden jongeren voor een vast bedrag van 8,50 euro een hele dag in de daluren.

In Amsterdam wordt op dit moment politieonderzoek gedaan naar een brand die ontstond naast het spoor (zie bovenstaande video). Hierdoor is het treinverkeer rondom Schiphol de hele dag ontregeld.

Kosten

De wijziging heeft te maken met de kosten. De Jongerendagkaart bestond sinds 2020 en werd in korte tijd populair om kriskras door Nederland te reizen. Maar daarmee kostte de kaart NS veel meer dan oorspronkelijk beoogd. "Dat past helaas niet meer bij de huidige financiële situatie van NS", aldus de onderneming.

Voor de jongste reizigers bij NS, van 4 tot en met 11 jaar, verandert er niets. Zij blijven gratis treinen met een Kids Vrij-abonnement.

ANP