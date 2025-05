Monnickendam is veranderd in smurfendorp, en Bertine is er klaar mee

Het stadje Monnickendam wordt de laatste tijd gekscherend 'smurfendorp' genoemd. Waarom? Vanwege de talloze blauwe strepen die er op de straten verschijnen. Het is onderdeel van het nieuwe parkeerbeleid, om zo bezoekers duidelijk te maken dat er beperkt geparkeerd kan worden. Het hele gebeuren is tegen het zere been van veel bewoners: Monnickendam heeft een beschermd stadsgezicht en dit ziet er niet uit. De Vereniging Oud Monnickendam gaat zelfs zover dat ze naar de rechter stapt om meer blauwe strepen te voorkomen.

Bertien van der Kolk is er duidelijk over. Inmiddels is ruim een kwart van de straten in het gebied met blauwe strepen beschilderd. "Dit hoeft niet op deze manier. Het ziet er heel lelijk uit."

Ze is van de Vereniging Oud Monnickendam en klom in de pen. Via de voorzieningenrechter hoopt ze de gemeente tot stoppen te dwingen. In elk geval totdat er een beslissing is genomen over het bezwaar dat is ingediend bij de gemeente. "Het duurt 6 weken voordat erover beslist wordt. Dat duurt ons te lang", zegt Bertien. Dus hoopt ze dat de rechter er in elk geval hangende deze beslissing een stokje voor steekt.

Wij zeggen: dit is een historisch stadje. Als het anders kan, zonder de authenticiteit te schaden, dan moeten we het doen.

De Vereniging heeft veel reacties op hun actie gekregen. "Heel veel mensen waren positief. Natuurlijk zijn er ook mensen die zeggen dat het ze niet kan schelen. Maar dat was een enkeling."

Volgens Bertien is er een makkelijke oplossing om de blauwe strepen te voorkomen. "Zet gewoon bij de drie toegangswegen richting centrum verkeersborden neer. Daarmee zou het opgelost kunnen zijn. Wij zeggen: dit is een historisch stadje. Als het anders kan, zonder de authenticiteit te schaden, dan moeten we het doen."