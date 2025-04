Parkeren bij vliegveld flink duurder: hier sta je nog goedkoop

Wie zijn vakantie begint met een autorit naar het vliegveld, is dit jaar opnieuw duurder uit. Uit onderzoek van Vliegveldinfo.nl blijkt dat de parkeertarieven op veel luchthavens opnieuw zijn gestegen. Voor drie dagen parkeren ben je op sommige plekken bijna honderd euro kwijt.

De vergelijkingssite onderzocht zestien luchthavens die populair zijn bij Nederlandse en Belgische reizigers. Het gaat om vijf vliegvelden in Nederland, vijf in België en zes in Duitsland. De onderzoekers vergeleken de online tarieven van de goedkoopste parkeerplaatsen voor de komende mei- en zomervakantie.

Zeven procent duurder geworden

De uitkomst zal weinig mensen verrassen: Schiphol is opnieuw de duurste luchthaven om te parkeren. Voor drie dagen betaal je daar 98,50 euro. Een week parkeren kost zelfs 128,50 euro. Dat is gemiddeld zeven euro meer dan vorig jaar. Wie goedkoop wil parkeren, kan beter uitwijken naar Groningen Airport. Daar betaal je voor 25 euro voor een weekend en 52,50 euro voor een week.

Op tien van de zestien onderzochte luchthavens zijn de parkeertarieven gestegen ten opzichte van vorig jaar. Gemiddeld gingen de prijzen voor een week parkeren met zeven procent omhoog. Alleen op Brussels Airport werd het parkeren goedkoper. Op vijf andere luchthavens (Antwerpen, Bremen, Eindhoven, Luik en Maastricht Aachen) bleven de tarieven gelijk.

Goedkoper niet altijd beter

Volgens Vliegveldinfo.nl loont het om op tijd online te reserveren, maar is het ook belangrijk om goed te kijken wáár je boekt. "De prijs is uiteraard een belangrijke factor, maar de locatie mag niet worden onderschat", zegt Guus Wantia, eigenaar van Vliegveldinfo.nl. "In sommige gevallen bent u bijna een half uur extra kwijt aan het lopen van uw parkeerplaats naar de halte van de shuttle bus en vervolgens de busrit naar de terminal. Daarnaast is het al lang niet meer vanzelfsprekend dat een eventuele shuttle bus gratis kan worden gebruikt."

Op drukke luchthavens als Schiphol en Brussels Airport is de shuttlebus meestal gratis. Maar wie kiest voor goedkopere opties zoals Charleroi of Dortmund, betaalt al snel zo'n zeven euro per persoon voor een retourtje met de bus. Goedkoper parkeren is dus niet altijd beter.