Gratis parkeren bij ziekenhuis verdwijnt: 'Kosten lopen in de tientallen euro's'

Gratis parkeren bij ziekenhuizen is bijna verdwenen in Nederland. Uit onderzoek van BNR blijkt dat nog maar zeven ziekenhuizen gratis parkeerplekken aanbieden. Bij de meeste ziekenhuizen moeten bezoekers tegenwoordig betalen om hun auto neer te zetten. Gemiddeld kost dit twee euro per uur.

Als je een hele dag bij een ziekenhuis wilt parkeren, betaal je gemiddeld 9 euro. Voor een weekkaart ben je al snel 19 euro kwijt. Dit is een flinke stijging ten opzichte van enkele jaren geleden. Vooral in grote steden, zoals Rotterdam en Amsterdam, kunnen de parkeerkosten oplopen tot wel 30 euro per dag. In andere delen van het land, zoals Friesland en Groningen, betaal je aanzienlijk minder: gemiddeld 3,20 euro per dag.

Onder meer in Scheveningen balen mensen flink nadat een hoog tarief is ingevoerd waardoor je al voor tien minuten je auto parkeren 50 euro moet betalen. Dat zie je in de video bovenaan.

Ziekenhuizen geven aan dat de kosten nodig zijn om het onderhoud van parkeerterreinen te bekostigen. Ook proberen ze mensen te stimuleren om met het openbaar vervoer of de fiets te komen, omdat er anders te weinig parkeerplaatsen zijn. Daarnaast willen ziekenhuizen voorkomen dat dagjesmensen de parkeerplaatsen gebruiken.

Sommige ziekenhuizen houden rekening met langdurige verblijven. Zo biedt het Medisch Centrum in Venlo bijvoorbeeld ontheffing aan ouders van wie het kind voor langere tijd is opgenomen.

Winst voor commerciële bedrijven

Bij een aantal ziekenhuizen worden de parkeergarages beheerd door commerciële bedrijven, zoals Q-Park en Interparking. Deze bedrijven verdienen mee aan de parkeerkosten, maar dat betekent niet per se dat patiënten altijd duurder uit zijn.