Buren Efteling woest over betaald parkeren: 'Iedereen vindt het belachelijk'

Omwonenden van pretpark De Efteling zijn niet te spreken over de gemeente Loon op Zand. Vanaf 2025 moeten zij 50 euro per auto of bezoekerspas betalen voor een parkeervergunning die altijd gratis was. Daarbij komt een verplichte vooruitbetaling van twee jaar, wat voor sommige gezinnen oploopt tot honderden euro’s. “Belachelijk en asociaal."

Zowel de omwonenden als de wethouder doen hun verhaal over de parkeerkwestie in de video bovenaan.

Wethouder Tonny Meulensteen verdedigt de beslissing. “De kosten voor handhaving zijn hoog, en dan ga je kijken: waar is nog op een verantwoorde manier geld op te halen?” legt hij uit. Omwonenden van het pretpark reageren met: "Niet over onze rug". Buurtbewoonster Daphne van Wezel is een handtekeningenactie gestart om de gemeente op andere gedachten te brengen. "Iedereen zegt: 'wij vinden het belachelijk' en ze tekenen meteen."

De gemeenteraad bespreekt de plannen op 19 december.