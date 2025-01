Storing bij parkeerautomaten verholpen, gratis parkeren voorbij

De storing aan parkeerautomaten in enkele gemeenten is opgelost. Dat laat exploitant Taxameter uit Amsterdam weten. Dat betekent dat mensen daar weer moeten betalen voor het parkeren van hun auto. In meerdere gemeenten was het sinds vrijdag niet mogelijk om te betalen voor het parkeren.

Jan Kornegoor uit de Achterhoek bleef maar parkeerboetes krijgen uit Amsterdam, terwijl hij er nooit is. Hart van Nederland maakte er in februari een reportage over (zie bovenstaande video)

Door problemen bij provider Tele2 konden de betaalautomaten geen verbinding maken met een centrale computer. Het geld kon daardoor niet worden afgeschreven. Ook konden de geregistreerde kentekens niet worden doorgegeven aan handhavers. In de loop van de avond was de storing verholpen, maar bij sommige apparaten duurde het een tijdje voordat ze weer verbinding hadden.

Taxameter meldt niet welke gemeenten door de storing zijn getroffen. Wie er moet opdraaien voor de misgelopen parkeerinkomsten wil het bedrijf niet zeggen, "dat is tussen ons en gemeenten".

Hart van Nederland/ANP