Gratis parkeren: storing bij parkeerautomaten in verschillende gemeenten

In meerdere gemeenten is het vrijdag niet mogelijk om te betalen voor het parkeren. De automaten daar kampen met een storing.

De Friese gemeente Waadhoeke meldde als eerste met een storing te kampen. Handhavers zullen daarom tot maandag geen parkeerboetes uitschrijven.

In Wageningen hebben 29 parkeerautomaten last van de storing, en ook daar worden voorlopig geen boetes gegeven. Ook de 25 automaten in het Brabantse Etten-Leur hebben een storing. "Er zal niet worden gehandhaafd op betaald parkeren in de straten zolang de storing duurt", aldus de gemeente.

Jan Kornegoor uit de Achterhoek bleef maar parkeerboetes krijgen uit Amsterdam, terwijl hij er nooit is. Hart van Nederland maakte er in februari een reportage over (zie bovenstaande video)

Deventer, dat ook getroffen is, zegt dat de problemen komen door een storing bij provider Tele2, die rond 15.45 uur begon. "We denken dat het snel weer opgelost is. We kunnen daar als gemeente niets aan doen", laat een woordvoerder weten.

In Bloemendaal en Heemstede kunnen mensen ook niet betalen bij de parkeerautomaten. In Heemstede zijn er 21 automaten, in Bloemendaal 13. De kentekens van de geparkeerde auto's kunnen ook niet worden geregistreerd, dus handhavers kunnen niet controleren.

Opgelost

In de Noord-Hollandse gemeente Dijk en Waard was er een korte storing bij de parkeerautomaten van winkelcentrum Middenwaard in Heerhugowaard. Die storing is volgens de gemeente inmiddels opgelost en maatregelen zijn niet nodig.

De beheerder van de automaten, het Amsterdamse bedrijf Taxameter, was niet bereikbaar voor commentaar.

In een rondgang van het ANP zeggen enkele tientallen gemeenten dat zij niet getroffen zijn. Daaronder zijn Tilburg, Breda, Leiden, Emmen, Terneuzen, Hoogeveen, Súdwest-Fryslân en Wassenaar.

ANP