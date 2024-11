Winkelcentrum Mall of the Netherlands gaat betaald parkeren invoeren

Slecht nieuws voor wie wel een shopt bij de Mall of the Netherlands in Leidschendam. Binnenkort komt daar een einde aan het gratis parkeren. Bezoekers moeten straks betalen als ze langer dan twee uur hun auto willen neerzetten. Dat heeft het winkelcentrum laten weten aan Omroep West.

Onder meer in Scheveningen balen mensen flink nadat een hoog tarief is ingevoerd waardoor je al voor tien minuten je auto parkeren 50 euro moet betalen. Dat zie je in de video bovenaan.

De Mall, met bijna 4000 parkeerplekken, bood tot nu toe gratis parkeren, ongeacht de duur van het bezoek. Al langere tijd is er discussie over het invoeren van betaald parkeren. Een woordvoerder van het winkelcentrum geeft aan dat er overleg is met de gemeente Leidschendam-Voorburg om een ingangsdatum te bepalen.

Twee uur gratis

Hoewel het precieze uurtarief nog niet bekend is, blijft het parkeren de eerste twee uur gratis, benadrukt de woordvoerder. Wat bezoekers daarna moeten betalen, wordt op een later moment vastgesteld.

Het besluit over betaald parkeren komt tegelijkertijd met een akkoord van de gemeente over de aanpak van de verkeersdrukte rond het winkelcentrum. Voor omwonenden worden parkeervergunningen ingevoerd. Sommige buurtbewoners vinden dat de Mall of the Netherlands moet meebetalen aan deze vergunningen. Het winkelcentrum laat weten dat er hierover nog geen officieel verzoek is binnengekomen.